Arrap***o L' anno che verrà | roba da censura Occhio ai sottotitoli in diretta | altro disastro della regia Rai?

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Mezzaa L'che, lo show di Capoddi1 condotto da Amadeus. Sui social molti hsottolineato come durante l'esibizione di J-Ax e Clementino, che hcantato i classico degli Articolo 31 Tranqui Funky, qualcosa non sia andato come previsto. Durante tutto il pezzo, lainserisce le parole del testo come sottopancia, per favorire il karaoke dei telespettatori a casa. "Magicamente", però, ispariscono solo durante un versocanzone piuttosto spinto, "Muoviti arrapato tipo playmate di Playboy". Troppo per Mamma, soprattutto a San Silvestro? Il sospetto è cavalcato anche dal sito Fanpage.it, che ricorda come qualche ...