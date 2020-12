USA, imposte nuove tariffe su vini francesi e tedeschi per disputa Boeing-Airbus (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove tariffe su parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcuni vini e cognac provenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato l’Office of the U.S. Trade Representative, l’agenzia che commercia il presidente sulle questioni commerciali. La misura si inserisce nella disputa aperta tra USA ed Europa per gli aiuti concessi, rispettivamente, a Boeing e Airbus. Nell’ottobre 2019 gli Stati Uniti avevano imposto 7,5 miliardi di dollari di tariffe contro i sussidi concessi dall’Europa ad Airbus, mentre a settembre 2020 è stata l’Unione europea ad imporre tariffe sulle importazioni di beni dagli Stati Uniti per 4 miliardi di dollari. Sia queste due operazioni che quella odierna sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti hanno impostosu parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcunie cognac provenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato l’Office of the U.S. Trade Representative, l’agenzia che commercia il presidente sulle questioni commerciali. La misura si inserisce nellaaperta tra USA ed Europa per gli aiuti concessi, rispettivamente, a. Nell’ottobre 2019 gli Stati Uniti avevano imposto 7,5 miliardi di dollari dicontro i sussidi concessi dall’Europa ad, mentre a settembre 2020 è stata l’Unione europea ad imporresulle importazioni di beni dagli Stati Uniti per 4 miliardi di dollari. Sia queste due operazioni che quella odierna sono ...

ostvest : @stef_giac Io avevo letto la storia inversa. In realtà ha già comprato 1.8 milioni di dosi tramite WHO, vaccino COV… - rubio_chef : @Italiantifa Ammazza me tiri fori Mossad Molinari @repubblica. L’Iran è un posto meraviglioso con gente meraviglios… - Ss51202463 : RT @Ora_pro_Siria: La Siria ha recentemente chiesto alla comunità internazionale di revocare le sanzioni imposte, soprattutto per la diffus… -

Ultime Notizie dalla rete : USA imposte USA, imposte nuove tariffe su vini francesi e tedeschi per disputa Boeing-Airbus Borsa Italiana USA, imposte nuove tariffe su vini francesi e tedeschi per disputa Boeing-Airbus

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno imposto nuove tariffe su parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcuni vini e cognac provenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato l'Office ...

Airbus-Boeing: gli Usa impongono ulteriori dazi su prodotti europei

Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno imposto nuove tariffe su parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcuni vini e cognac provenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato l'Office ...Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.