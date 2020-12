Tom Hanks irriconoscibile: “E’ successo qualcosa di orribile” (Di giovedì 31 dicembre 2020) In collegamento con The Graham Norton Show, Tom Hanks si è mostrato per la prima volta con un nuovo look, senza capelli: “Spavento i bambino, voglio scusarmi” ha detto l’attore. E’ lui o non è lui? Tutti i telespettatori se lo sono chiesto, dopo aver visto Tom Hanks in collegamento con lo show americano The Graham L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) In collegamento con The Graham Norton Show, Tomsi è mostrato per la prima volta con un nuovo look, senza capelli: “Spavento i bambino, voglio scusarmi” ha detto l’attore. E’ lui o non è lui? Tutti i telespettatori se lo sono chiesto, dopo aver visto Tomin collegamento con lo show americano The Graham L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ash71Pietro : Tom Hanks mostra il suo nuovo look per il biopic su Elvis (video) - badtasteit : #TomHanks sfoggia il sorprendente look che avrà nel biopic di Elvis - 3cinematographe : #TomHanks per l'atteso biopic sulla star del rock Elvis Presley ha dovuto dire addio alla sua folta chioma. L'attor… - emamarro : @Democristiano7 Ogni volta mi emoziona, Grandissimo Tom Hanks - zazoomblog : Conoscete il fratello di Tom Hanks? La somiglianza non solo fisica è pazzesca – FOTO - #Conoscete #fratello #Hanks… -