Targa smarrita | cosa fare e quando | i consigli per evitare problemi seri

Leggi su instanews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)? Iutili pere le mosse da attuare subito per risolvere in fretta il problema: denuncia, immatricolazione e(websource)Laè l’identificativo per definizione della nosta auto, o della moto. Deve essere sempre in evidenza negli appositi spazi anteriori e posteriori (solo posteriori nel caso della due ruote) ed è necessario che sia sempre leggibile. Quindi va tenuta pulita e integra, né andrebbe coperta in nessun modo. Rendere ladel tutto o parzialmente non visibile può essere motivo di sanzione. E un altro guaio bello grosso è smarrirla. Perdere la ...