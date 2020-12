Sampdoria, il messaggio da brividi per i tifosi – VIDEO (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Sampdoria spera in un 2021 migliore e lancia un messaggio di speranza ai tifosi blucerchiati, costretti a seguire la loro squadra da casa La Sampdoria saluta il 2020 e lo fa lanciando un messaggio di speranza ai propri tifosi, costretti a seguire da lontano la propria squadra a causa del Coronavirus. GUARDA QUI IL VIDEO I blucerchiati tramite i loro canali media hanno condiviso un VIDEO in ricordo dei bei momenti e delle esultanze vissute tra le mura del Ferraris e sotto la gradinata. «Torneremo ad esultare insieme. Oltre il silenzio, l’emozione che ci manca», la didascalia che accompagna le immagini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laspera in un 2021 migliore e lancia undi speranza aiblucerchiati, costretti a seguire la loro squadra da casa Lasaluta il 2020 e lo fa lanciando undi speranza ai propri, costretti a seguire da lontano la propria squadra a causa del Coronavirus. GUARDA QUI ILI blucerchiati tramite i loro canali media hanno condiviso unin ricordo dei bei momenti e delle esultanze vissute tra le mura del Ferraris e sotto la gradinata. «Torneremo ad esultare insieme. Oltre il silenzio, l’emozione che ci manca», la didascalia che accompagna le immagini. Leggi su Calcionews24.com

cd231168 : @clubdoria46 A me quello che da veramente fastidio (e non è certo una critica nei vostri confronti che state riport… - sportli26181512 : Keita: 'In quei 19 minuti ho dato il 110%. E farò sempre così: forza Samp, mai mollare': L'attaccante della Sampdor… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria messaggio Sampdoria, il messaggio da brividi per i tifosi – VIDEO Calcio News 24 Sampdoria, il messaggio da brividi per i tifosi – VIDEO

La Sampdoria spera in un 2021 migliore e lancia un messaggio di speranza ai tifosi blucerchiati, costretti a seguire la loro squadra da casa ...

Sampdoria, Yoshida saluta il 2020 «See you …» – FOTO

Anche Maya Yoshida saluta il 2020 tramite un post su Instagram: il messaggio social del giocatore della Sampdoria ...

La Sampdoria spera in un 2021 migliore e lancia un messaggio di speranza ai tifosi blucerchiati, costretti a seguire la loro squadra da casa ...Anche Maya Yoshida saluta il 2020 tramite un post su Instagram: il messaggio social del giocatore della Sampdoria ...