Recovery Fund, le proposte di PD e Italia Viva consegnate a Gualtieri e Conte (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con l’arrivo del nuovo anno si intensificano le trattative per il piano nazionale di ripresa. Per questo motivo, nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro per gli Affari Ue Vincenzo Amendola si sono collegati in conferenza con le delegazioni della maggioranza, con lo scopo di discutere e trovare un punto sull’utilizzo dei 209 miliardi del Recovery Fund destinati all’Italia del Next Generation Ue. Sia il Partito Democratico che Italia Viva hanno posto sotto l’attenzione dei ministri e del Presidente del Consiglio le loro proposte e criticità in due lunghi documenti. >> Leggi anche: Zona rossa dopo il 7 gennaio, Iss: «In Calabria, Liguria e Veneto mantenere le restrizioni» Recovery Fund, il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con l’arrivo del nuovo anno si intensificano le trattative per il piano nazionale di ripresa. Per questo motivo, nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Robertoe il ministro per gli Affari Ue Vincenzo Amendola si sono collegati in conferenza con le delegazioni della maggioranza, con lo scopo di discutere e trovare un punto sull’utilizzo dei 209 miliardi deldestinati all’del Next Generation Ue. Sia il Partito Democratico chehanno posto sotto l’attenzione dei ministri e del Presidente del Consiglio le loroe criticità in due lunghi documenti. >> Leggi anche: Zona rossa dopo il 7 gennaio, Iss: «In Calabria, Liguria e Veneto mantenere le restrizioni», il ...

borghi_claudio : PER IL RECOVERY FUND OCCORRERA' UN DECRETO. CE LO CHIEDE L'EUROPA. NON POSSIAMO AFFIDARCI AI TEMPI DEL PARLAMENTO.… - borghi_claudio : Mi sono fermato alle prime righe. Quando dite che è da LUGLIO che avete chiesto di dedicare UN giorno in Parlamento… - marattin : Questi dati possono essere letti in due modi: 1) gli stipendi pubblici sono troppo alti 2) il Pil pro-capite è trop… - emanuele_mil : @SaverioVerace @ItaliaViva @gualtierieurope Puoi girarmi il link dov'è pubblicato il piano per il 'recovery fund' di IV ? Grazie - ErmannoGravina : RT @alfredotec6: #Conte conquista il Recovery Fund ed asfalta I giornalisti ; Di Maio libera i marinai di Mazara, quelli bloccati in Cina,… -