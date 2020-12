Meteo Capodanno: il 2021 comincia con pioggia e neve anche in pianura (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2021 non parte all’insegna del bel tempo. Per il primo gennaio del nuovo anno sono previste piogge abbondanti su gran parte dell’Italia e neve anche a bassa quota. Lo scrive il Meteo.it. Il maltempo proseguirà anche nel weekend. Già dalle prime luci del mattino, infatti, nubi grigie e minacciose daranno vita a forti piogge e temporali su tutto il comparto tirrenico, dalla Toscana, al Lazio e sulla Campania settentrionale. Ma il fenomeno più importante sarà sicuramente rappresentato dalla neve, pronta nuovamente a cadere fino in pianura su molti tratti del Nordovest imbiancando città come Cuneo, Torino, Milano, il Pavese e i settori occidentali dell’Emilia, come il piacentino e, localmente il parmense. Nevicate a bassa quota anche sull’Appennino ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilnon parte all’insegna del bel tempo. Per il primo gennaio del nuovo anno sono previste piogge abbondanti su gran parte dell’Italia ea bassa quota. Lo scrive il.it. Il maltempo proseguirànel weekend. Già dalle prime luci del mattino, infatti, nubi grigie e minacciose daranno vita a forti piogge e temporali su tutto il comparto tirrenico, dalla Toscana, al Lazio e sulla Campania settentrionale. Ma il fenomeno più importante sarà sicuramente rappresentato dalla, pronta nuovamente a cadere fino insu molti tratti del Nordovest imbiancando città come Cuneo, Torino, Milano, il Pavese e i settori occidentali dell’Emilia, come il piacentino e, localmente il parmense. Nevicate a bassa quotasull’Appennino ...

