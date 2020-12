Mario Balotelli in gol all’esordio col Monza: tutte le prime volte di Supermario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mario Balotelli torna in campo con il Monza e segna all’esordio: ripercorriamo tutte le prime volte di SuperMario nella sua carriera da girovago. Ieri, nel match tra Monza e Salernitana, ha fatto il suo esordio stagionale Mario Balotelli. Un esordio fortunato (come spesso gli è capitato in carriera) che lo ha visto andare a segno dopo soli 4? dall’inizio dell’incontro. Un bell’avvio e l’ennesimo banco di prova per un calciatore con un talento fuori dal comune che però non è mai riuscito a metterlo a frutto come si deve. Dopo una carriera segnata più dalle intemperanze e dal carattere fumantino che non dalle giocate e dai trofei ottenuti, all’avvio di questa stagione ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 31 dicembre 2020)torna in campo con ile segna: ripercorriamoledi Supernella sua carriera da girovago. Ieri, nel match trae Salernitana, ha fatto il suo esordio stagionale. Un esordio fortunato (come spesso gli è capitato in carriera) che lo ha visto andare a segno dopo soli 4? dall’inizio dell’incontro. Un bell’avvio e l’ennesimo banco di prova per un calciatore con un talento fuori dal comune che però non è mai riuscito a metterlo a frutto come si deve. Dopo una carriera segnata più dalle intemperanze e dal carattere fumantino che non dalle giocate e dai trofei ottenuti, all’avvio di questa stagione ...

