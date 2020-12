Juan Jesus chiede la cessione | su di lui il Verona

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il difensore brasilianoavrebbe chiesto alla Roma di essere ceduto già nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Il giocatore, che pare ormai ai margini del progetto giallorosso, è dunque pronto a fare le valigie.ceduto all’Hellas? L’Hellasè da tempo alla ricerca di qualche rinforzo il difesa epotrebbe essere il profilo giusto per la squadra di Juric. Il tecnico delha infatti chiesto al ds Tony D’amico un centrale mancino e così prende sempre più piede l’ipotesi, anche perché il Parma continua ad ostacolare il trasferimento di Gagliolo.è in scadenza nel 2021 e si trova ...

corgiallorosso : Juan #Jesus chiede la cessione: Hellas Verona interessato - ScleriJumps : Mammamia... 15 milioni per uno più scarso di juan jesus. - Datafriedkin : RT @beloragazo: Ciao @Fil_Biafora anche io ti seguo sempre dal mio smartwatch huawei gt2 pro, volevo farti questa domanda di rito. Ci liber… - CalcioNews24 : Calciomercato Verona: idee Gagliolo e Juan Jesus per la difesa - beloragazo : Ciao @Fil_Biafora anche io ti seguo sempre dal mio smartwatch huawei gt2 pro, volevo farti questa domanda di rito.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Jesus

Juan Jesus chiede alla Roma di essere ceduto già nella sessione di calciomercato di gennaio. Su di lui l'Hellas Verona di Juric.Il Verona su Juan Jesus Come anche detto dall’allenatore Juric il Verona ha bisogno di rinforzi(soprattutto in difesa) che possano aiutare la squadra. Piace infatti Juan Jesus, difensore in uscita dal ...