God of War del 2018 giocato e commentato dal creatore della serie David Jaffe è meraviglioso

Nel corso della sua vita God of War è passato a diversi sviluppatori e director durante le varie generazioni di console. Una persona che ha costantemente sostenuto la serie, è il creatore originale di God of War David Jaffe, che di recente ha iniziato a giocare il titolo di Santa Monica. Il creatore di God of War e Twisted Metal ha recentemente iniziato un playthrough sul suo canale YouTube in cui gioca quello che chiama il God of War di Barlog. In un recente video della serie Let's Play, Jaffe raggiunge la parte appena prima di dirigersi a Helheim, dove Kratos recupera e usa per la prima volta le Lame del Caos. Poiché la maggior parte del gioco si concentra sulla nuova Ascia Leviathan, le Lame del Caos fanno tornare i fan all'era PS2 ...

