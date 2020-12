Giulia De Lellis sulla neve a Capodanno, i fan la criticano: “Per te i Dpcm non valgono” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giulia De Lellis trascorre il Capodanno a St. Moritz, il gesto dell’influencer manda i fan su tutte le furie Giulia De Lellis è finita al centro di moltissime critiche e polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Insieme al nuovo fidanzato Carlo Beretta e ad alcuni amici si è recata a St. Moritz, in Svizzera, per trascorrere gli ultimi giorni di questo difficile e delicato 2020. Sulle sue Instagram Stories ha postato diverse foto e video di lei che si diverte sulla neve insieme ad una sua amica, la nota influencer è apparsa felice e spensierata. Giulia De Lellis ha quindi deciso di festeggiare il Capodanno sulla neve, una scelta che a molti non è affatto piaciuta. Sui social ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020)Detrascorre ila St. Moritz, il gesto dell’influencer manda i fan su tutte le furieDeè finita al centro di moltissime critiche e polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Insieme al nuovo fidanzato Carlo Beretta e ad alcuni amici si è recata a St. Moritz, in Svizzera, per trascorrere gli ultimi giorni di questo difficile e delicato 2020. Sulle sue Instagram Stories ha postato diverse foto e video di lei che si diverteinsieme ad una sua amica, la nota influencer è apparsa felice e spensierata.Deha quindi deciso di festeggiare il, una scelta che a molti non è affatto piaciuta. Sui social ...

