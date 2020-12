Ancora paura in Croazia: una nuova scossa fa tremare la terra (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo la violenta scossa di tre giorni fa, la terra in Croazia ha tremato nuovamente: l’incubo non è Ancora terminato. Una nuova scossa di Magnitudo 4 è arrivata alle 4.33 in Croazia. La terra non smette di tremare dunque in terra balcanica. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro sempre vicino alla città di Petrinja. Sono state in realtà numerose le scosse che questi giorni hanno tormentato la Croazia, partite dalla più violenta di Magnitudo 6.3 di 3 giorni fa che ha quasi totalmente distrutto la città di Petrinja. Un terremoto di magnitudo mb 5.0 è ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo la violentadi tre giorni fa, lainha trematomente: l’incubo non èterminato. Unadi Magnitudo 4 è arrivata alle 4.33 in. Lanon smette didunque inbalcanica. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro sempre vicino alla città di Petrinja. Sono state in realtà numerose le scosse che questi giorni hanno tormentato la, partite dalla più violenta di Magnitudo 6.3 di 3 giorni fa che ha quasi totalmente distrutto la città di Petrinja. Un terremoto di magnitudo mb 5.0 è ...

