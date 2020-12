Vaccino, dal 4 gennaio si parte anche a Seriate con 1.200 operatori (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La partenza è prevista per lunedì 4 gennaio, a giornate alterne: 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) nella sede centrale (ospedale di Seriate) e una giornata a settimana (martedì) a Piario. È stato predisposto dalla dottoressa Adriana Alborghetti, direttore della Direzione delle Professioni Socio Sanitarie e dai suoi collaboratori, unitamente al responsabile della medicina del lavoro Flavia Bigoni, il modello organizzativo per le vaccinazioni anti-Covid rivolte al personale della Asst Bergamo Est. Per ogni seduta vaccinale verranno convocati 102 operatori e ogni settimana verranno somministrate 300 dosi di Vaccino (100 dosi/seduta, una seduta ogni lunedì, mercoledì e venerdì festivi esclusi) a Seriate e 100 dosi a Piario. Si partirà dal 4 gennaio, dando ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lanza è prevista per lunedì 4, a giornate alterne: 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) nella sede centrale (ospedale di) e una giornata a settimana (martedì) a Piario. È stato predisposto dalla dottoressa Adriana Alborghetti, direttore della Direzione delle Professioni Socio Sanitarie e dai suoi collaboratori, unitamente al responsabile della medicina del lavoro Flavia Bigoni, il modello organizzativo per le vaccinazioni anti-Covid rivolte al personale della Asst Bergamo Est. Per ogni seduta vaccinale verranno convocati 102e ogni settimana verranno somministrate 300 dosi di(100 dosi/seduta, una seduta ogni lunedì, mercoledì e venerdì festivi esclusi) ae 100 dosi a Piario. Si partirà dal 4, dando ...

