Under 21, Nicolato: «Siamo indietro rispetto a Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e non solo» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Paolo Nicolato ha parlato dell’importanza dei giovani nel calcio che in Italia, però, non hanno ancora molto spazio Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato delle difficoltà del calcio italiano nel far emergere e giocare i giovani calciatori. DIFFICOLTA – «Intanto Siamo di fronte a un c.t. come Mancini, al quale non interessa l’età, ma la qualità dei calciatori. Dovrebbe essere così per tutti, anche nei club. Ma è un tasto dolente. Quello che fa la differenza non sono i picchi di qualità, ma la quantità di giocatori tra i quali poter scegliere: non posSiamo parlare di una svolta basandoci sulle eccezioni, dobbiamo guardare al lungo periodo. E oggi rispetto a Inghilterra, Francia, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Paoloha parlato dell’importanza dei giovani nel calcio che in Italia, però, non hanno ancora molto spazio Paolo, commissario tecnico dell’Italia21, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato delle difficoltà del calcio italiano nel far emergere e giocare i giovani calciatori. DIFFICOLTA – «Intantodi fronte a un c.t. come Mancini, al quale non interessa l’età, ma la qualità dei calciatori. Dovrebbe essere così per tutti, anche nei club. Ma è un tasto dolente. Quello che fa la differenza non sono i picchi di qualità, ma la quantità di giocatori tra i quali poter scegliere: non posparlare di una svolta basandoci sulle eccezioni, dobbiamo guardare al lungo periodo. E oggi, ...

