Tommaso Zorzi, il pubblico non sta già nella pelle: lo farà in diretta a Capodanno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si prospetta un Capodanno pieno di sorprese e super ospiti al GF Vip. Giovedì 31 dicembre 2020, infatti, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale del reality condotto da Alfonso Signorini, che aspetterà e brinderà al nuovo anno insieme ai suoi vipponi. Vipponi che si stanno già preparando alla serata. Nelle scorse ore gli autori hanno diviso gli inquilini della Casa più spiata di Cinecittà in due squadre, la rossa e la blu, in modo che si sfideranno in canto e ballo proprio nel corso della diretta. A questo proposito non è sfuggita la richiesta di Dayane Mello: dopo la divisione in due schieramenti, la modella è andata in confessionale e chiesto di poter cambiare squadra. "Dayane ha espresso la volontà di cambiare squadra per motivi che lei sa, quindi o io o Cecilia dobbiamo passare nell'altra squadra", le parole di Samantha De Grenet.

