Sondaggio, secondo il 68% di voi, Rodrigo De Paul non vale 40 milioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) De Paul sempre più protagonista: secondo voi, vale 40 milioni? No (68%) Sì (32%) Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Desempre più protagonista:voi,40? No (68%) Sì (32%) Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Agenzia_Ansa : #VaxDay: oltre un francese su due non intende vaccinarsi Il 56%, secondo un sondaggio. Appena il 13% è 'certo' di… - Dansai75 : RT @Gioia_A_Camillo: SEI UN BUON CAPO? Secondo un sondaggio di Monster, l'85% delle persone ritiene di non avere a che fare con un buon #c… - micelnera : Secondo un sondaggio Gallup, su un campione casuale di 1.018 intervistati. - achille_sassone : RT @FBiasin: 'Secondo un sondaggio Demopolis la cosa che ha contraddistinto di più il 2020 per gli italiani è stata il #coronavirus'. Cred… - GianniMessa : RT @FBiasin: 'Secondo un sondaggio Demopolis la cosa che ha contraddistinto di più il 2020 per gli italiani è stata il #coronavirus'. Cred… -