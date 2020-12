Silvia, medico 32enne, finisce turno in ospedale: sulla strada di casa trova la morte (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bari, l’incidente si rivela letale. Erano le 9,30 quando Silvia Camilli si trovava sulla strada di ritorno verso casa. La donna aveva terminato il turno di lavoro al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria di Putignano ora Covid-Hospital ed era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo. Purtroppo nulla da fare per il medico, che a soli 32 anni chiude per sempre i suoi occhi. Silvia Camilli era originaria di Roma, specializzanda dell’Università Tor Vergata di Roma e residente nel barese. La 32enne ha preso servizio a Putignano, dove stava lavorando come medico da circa un anno. Al momento le cause che hanno portato all’incidente letale dovranno ancora essere verificate e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bari, l’incidente si rivela letale. Erano le 9,30 quandoCamilli sivadi ritorno verso. La donna aveva terminato ildi lavoro al pronto soccorso dell’di Santa Maria di Putignano ora Covid-Hospital ed era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo. Purtroppo nulla da fare per il, che a soli 32 anni chiude per sempre i suoi occhi.Camilli era originaria di Roma, specializzanda dell’Università Tor Vergata di Roma e residente nel barese. Laha preso servizio a Putignano, dove stava lavorando comeda circa un anno. Al momento le cause che hanno portato all’incidente letale dovranno ancora essere verificate e ...

CorriereCitta : Terribile incidente in Puglia: addio a Silvia, medico di Roma, aveva solo 32 anni - silvia_9900 : RT @BarbascuraX: Comunque un medico che non vuole vaccinarsi è un po' come un attore porno che non vuole apparire nudo. Forse hai sbagliato… - YourWor62330945 : @volante_silvia Mamma non te voleva bene vè? oppure t'è morto il criceto durante il compito de matematica? Ascolta… - Ninfearosa : RT @glfelicetti: Consiglio per le #letturesottolalbero #animali “Vivere liberi e felici” di Silvia Migoni, medico veterinaria, amica @LAVon… - SuzannaAndler : @BIL____________ @volante_silvia Casomai ci lavora chi ha determinate specializzazioni. La prossima volta impegnati… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia medico Terribile incidente in Puglia: addio a Silvia, medico di Roma, aveva solo 32 anni Il Corriere della Città Dottoressa muore a 32 anni dopo il turno in ospedale. La Asl: “Profondo dolore era al suo primo incarico”

Silvia Camilli, giovane medico del Pronto Soccorso del Santa Maria degli Angeli, ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla strada provinciale 106.

Tragedia in Puglia: incidente, muore dottoressa 32enne dopo turno in ospedale

La Direzione Generale e tutta la ASL di Bari si uniscono al dolore dei familiari di Silvia Camilli, giovane medico del Pronto Soccorso del Santa Maria degli Angeli, scomparsa oggi in un incidente stra ...

Silvia Camilli, giovane medico del Pronto Soccorso del Santa Maria degli Angeli, ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla strada provinciale 106.La Direzione Generale e tutta la ASL di Bari si uniscono al dolore dei familiari di Silvia Camilli, giovane medico del Pronto Soccorso del Santa Maria degli Angeli, scomparsa oggi in un incidente stra ...