Shopping e baci per Raz Degan e la sua compagna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coccole e baci durante lo Shopping a Roma per Raz Degan e la sua compagna, Stuart. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a passeggio per le vie del centro della Capitale. Affiatati e innamorati, si scambiano sguardi di fuoco e si lasciano andare a un bacio dopo gli acquisti nelle boutique di lusso. Look casual per entrambi durante la passeggiata romana, lei con jeans neri strappati e stivaletti, lui in felpa e sneakers. Stuart e Raz hanno fatto acquisti costosi (una borsa super esclusiva e un cappello in una celebre pelletteria) e, soddisfatti della loro impresa, si scambiano un bacio a favore di paparazzi. L’ex modello abbassa la mascherina ma lei no: nemmeno per gustarsi le coccole cede alla tentazione di scoprire il volto. Degan e Stuart stanno insieme ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coccole edurante loa Roma per Raze la sua, Stuart. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a passeggio per le vie del centro della Capitale. Affiatati e innamorati, si scambiano sguardi di fuoco e si lasciano andare a uno dopo gli acquisti nelle boutique di lusso. Look casual per entrambi durante la passeggiata romana, lei con jeans neri strappati e stivaletti, lui in felpa e sneakers. Stuart e Raz hanno fatto acquisti costosi (una borsa super esclusiva e un cappello in una celebre pelletteria) e, soddisfatti della loro impresa, si scambiano uno a favore di paparazzi. L’ex modello abbassa la mascherina ma lei no: nemmeno per gustarsi le coccole cede alla tentazione di scoprire il volto.e Stuart stanno insieme ...

yoygiada : RT @newyorker01: se mi è cambiata la vita col covid? No per niente!! A parte... colazione al bar,sigaretta dopo colazione, cene in pizzeri… - zazoomblog : Shopping e baci per Raz Degan e la sua compagna - #Shopping #Degan #compagna - MediasetTgcom24 : Shopping e baci per Raz Degan e la sua compagna #RazDegan - PalliCaponera : RT @newyorker01: se mi è cambiata la vita col covid? No per niente!! A parte... colazione al bar,sigaretta dopo colazione, cene in pizzeri… - Suziquattro2 : RT @newyorker01: se mi è cambiata la vita col covid? No per niente!! A parte... colazione al bar,sigaretta dopo colazione, cene in pizzeri… -