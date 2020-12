Rimborso cashback di Stato dopo il 10 gennaio? Inserimento IBAN su app IO in scadenza

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quando arriverà ildeldivalido per dicembre 2020, ossia il primo periodo dell’iniziativa del Governo per limitare l’utilizzo di contanti? Come già anticipato in un precedente approfondimento, ilgiungerà solo al termine del mese corrente e dunqueche saranno effettuati tutti i calcoli per il conteggio delle somme dovute agli italiani. Oggi 30 dicembre, otteniamo delle notizie più precise intorno alla tempistica, grazie a quanto riferito attraverso l’account Twitter dell’app IO. Il calcolo definitivo delle transazioni valide per ilverrà effettuato entro 10 giorni dalla fine del primo periodo deldi. Con un rapido conteggio possiamo dunque dire che l’accredito della somma dovuta ...