“Non riusciamo a darci pace”. Felice muore a 53 anni: il cordoglio sentitissimo dei colleghi poliziotti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un uomo sorridente, umile, sempre allegro a dispetto di un lavoro che lo esponeva al pericolo. Un uomo che affrontato tante sfide, ma che si è dovuto arrendere al Coronavirus. E’ morto al Covid hospital di Partinico, Felice Rispoli, 53 anni, agente di polizia dell’ufficio scorte. Da quando si è appresa la notizia della sua scomparsa, sui social si sono moltiplicati i messaggi di amici e colleghi. Tutti increduli e tutti uniti nel ricordarlo per il suo sorriso e la sua umiltà. “La morte fa parte della vita e bisogna accettarla, e non sappiamo come e quando toccherà a noi. Ma quando muore un amico a 53 anni, per colpa di questo maledetto virus, si ferma il mondo ed è difficile accettarla, così come è difficile trovare delle parole – scrive Giovanni Paparcuri, autista di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un uomo sorridente, umile, sempre allegro a dispetto di un lavoro che lo esponeva al pericolo. Un uomo che affrontato tante sfide, ma che si è dovuto arrendere al Coronavirus. E’ morto al Covid hospital di Partinico,Rispoli, 53, agente di polizia dell’ufficio scorte. Da quando si è appresa la notizia della sua scomparsa, sui social si sono moltiplicati i messaggi di amici e. Tutti increduli e tutti uniti nel ricordarlo per il suo sorriso e la sua umiltà. “La morte fa parte della vita e bisogna accettarla, e non sappiamo come e quando toccherà a noi. Ma quandoun amico a 53, per colpa di questo maledetto virus, si ferma il mondo ed è difficile accettarla, così come è difficile trovare delle parole – scrive GiovPaparcuri, autista di ...

GioMelandri : Oddio che dolore ! Ma perché non riusciamo a proteggere queste persone meravigliose? Perdonaci #AgituGudeta ... ch… - Inter : ?? | DIFFERENZE Non riusciamo a trovarne... Voi? ?????? - buonweekend : RT @casamacombo: Rest in power sorella. Ricordero' sempre la dedizione di #Agitu per le sue capre, la sua visione di un mondo sostenibile.… - Scarpalalaura : RT @casamacombo: Rest in power sorella. Ricordero' sempre la dedizione di #Agitu per le sue capre, la sua visione di un mondo sostenibile.… - adatit1 : RT @casamacombo: Rest in power sorella. Ricordero' sempre la dedizione di #Agitu per le sue capre, la sua visione di un mondo sostenibile.… -

Ultime Notizie dalla rete : Non riusciamo Vaccino Covid, Paola Tommasi: "Si ammetta che non riusciamo a vaccinare tutti, c'è in gioco la salute di tutti" La7 Riapertura delle scuole, Pinneri ai presidi: «È l’ora della responsabilità»

Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale dopo le proteste di dirigenti e sindacati: «Tutti stanno facendo sacrifici enormi e c’è chi muore: occorre uno sforzo in più» ...

Capodanno 2021, ecco alcune idee per riuscire a festeggiarlo

L'arrivo di questo capodanno porta con se certamente numerose speranze per il 2021, l'anno che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle infatti, non è stato propriamente il più idilliaco che la storia r ...

Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale dopo le proteste di dirigenti e sindacati: «Tutti stanno facendo sacrifici enormi e c’è chi muore: occorre uno sforzo in più» ...L'arrivo di questo capodanno porta con se certamente numerose speranze per il 2021, l'anno che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle infatti, non è stato propriamente il più idilliaco che la storia r ...