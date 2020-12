Natalia Paragoni | da Uomini e Donne a ora | prima e dopo

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Già dalla scorsa settimana a finire al centro dell’attenzione social e non è stata. Ex corteggiatrice di, influencer e fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente del GF Vip, la ragazza si ritrova ora al centro dello scandalo. Nonostante la scioccante notizia bomba sganciata proprio durante la puntata andata in onda L'articolo