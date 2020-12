Morte di Gudeta | confessa un suo dipendente

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gerry Freda Il presunto assassino diè un pastore ghanese impiegato presso l'azienda della vittima ed egli avrebbe ammesso la propria colpevolezza Sembra sia arrivata la svolta nelle indagini sulladi Agitu, la rifugiata etiope di 42 anni di età diventata simbolo di integrazione per il successo della sua azienda agricola biologica Capra Felice. La donna era stata trovata morta ieri sera nella propria camera da letto, apparentemente assassinata, e i carabinieri avrebbero finalmente trovato l’assassino. I militari hanno infatti fermato, quale sospettato dell’omicidio, undella vittima e lo stesso avrebbe ammesso stanotte la sua colpevolezza. Agitu, nata ad Addis Abeba nel 1978, aveva studiato sociologia all'Università di Trento ed era in seguito ...

LaStampa : Morte Gudeta, arrestato dipendente ghanese: ha confessato - infoitinterno : Il dolore per la morte di Agitu Gudeta, finalista al “Premio Minazzi” - 1nove71 : @gagliardid Quanto hai ragione! - Cristin54371945 : RT @EPalazzotto: Dolore e sconcerto per la morte di Agitu Ideo Gudeta, un simbolo di integrazione, una donna giusta. Un pensiero ai suoi ca… - infoitinterno : Morte Agitu Gudeta, 32enne ghanese confessa l'omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Gudeta

Tragedia in Trentino. La pastora etiope trovata senza vita nella sua casa in val dei Mocheni. Riscontrate diverse ferite alla testa. Era simbolo di integrazione.Agitu Gudeta è stata uccisa a colpi di martello mentre si trovava in casa: scopriamo chi è l'attivista deceduta nelle scorse ore.