Million Day | Lotto e Superenalotto | Giulia Salemi pronta a darti i numeri

Leggi su instanews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prova anche tu a vincere una delle fortunate estrazioni e ricevere il bacio di questa dea bendata.potrebbe fare per te. Il sogno di tutti noi è sicuramente quello di avere tanti milioni di euro sul conto in banca per poter realizzare tutto ciò che desideriamo. Magari una bella vacanza da sogno in Giappone, un mese in crociera in giro per il mondo, vedere da vicino le cascate del Niagara. C’è sempre quindi almeno, si fa per dire, una persona che cerca di indovinare ifortunati per ricevere il bacio della dea fortuna. Dove trovare questida giocare e da utilizzare per tentare la sorte è a volte davvero un grandissimo mistero. C’è chi li cerca nella famosissima smorfia napoletana, oppure invece si basano sull’interpretazione dei sogni fatti sere prima oppure ancora altre persone durante il ...