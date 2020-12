Milan | Gazidis condannato a pagare a 5 | 37 milioni a Boban

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex Chief Football Officer era stato licenziato dopo aver rilasciato un'intervista alla Gazzetta in cui, tra le altre cose, aveva denunciato, il fatto di non essere stato coinvolto nella scelta di ...

Gazzetta_it : #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan - AntoVitiello : #Gazidis è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico. Il CEO del #Milan è stato nominato… - LukeRedblack : Ahbahaahhahahaha Gazidis condannato. Si, pagherà lui Boban, non l’AC Milan ahahaha ma che giornalismo è questo. - SimoneDC75 : RT @Gazzetta_it: #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan - Fraboys69 : RT @Gazzetta_it: #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gazidis

Il Milan sta iniziando a lavorare in ottica calciomercato con la sessione di gennaio ormai alle porte e Maldini e Gazidis che studiano le possibili mosse in entrata e in uscita. A tal proposito sono u ...Zvone Boban è stato licenziato dal Milan lo scorso 7 marzo per giusta causa con effetto immediato. Il dirigente del club rossonero aveva avuto dei dissidi sia con la proprietà (Fondo Elliott) che con ...