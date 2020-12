Matilda De Angelis | “In The Undoing mi sono messa a nudo”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Debutto da vera star perDe, attrice in ascesa nota per aver partecipato a fiction importanti e reduce dal successo de L’Isola delle rose, che l’ha vista protagonista insieme ad un bravissimo Elio Germano.è stata scelta per interpretare un ruolo di punta nella mini serie Theche andrà in onda il prossimo 8 Gennaio su Sky, una partecipazione che porta la giovane attrice a confrontarsi con star di Hollywood come Nicole Kidman e Hung Grant.ha rivelato in più occasioni di essere felice di aver fatto parte di una produzione così importante, le ha dato la possibilità di lavorare con attori internazionali. Elena Alves è il personaggio che interpretaDein The, un donna che creerà non pochi ...