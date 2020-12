Marino Bartoletti | il noto giornalista ed autore di programmi televisivi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stasera, 30 Dicembre,sarà ospite dell’ultimo appuntamento di “Qui e adesso” il programmo di Massimo Ranieri in onda su Rai 3., classe 1949, è un. Inizia la sua carriera giornalistica al “Resto del Carlino” nel 1968, ma qualche anno dopo passa al “Guerin Sportivo“, diretto da Gianni Brera. Anche questa breve parentesi, prima di passare a “Il Giorno“, come inviato di calcio e motori. Non solo, ma anchetelevisore e conduttore. Negli anni ha fondato le riviste giornalistiche “Calcio 2000“, “Goal” e “Solocalcio“. E’ anchedi numero, lavorando sia per Mediaset che per Rai. Per la prima ha ideato i primi ...