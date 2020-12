L’Italia dice sì all’attuazione del Next Generation EU (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con una velocità sorprendente, pochi giorni dopo l’accordo raggiunto tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione, sono apparsi in Gazzetta Ufficiale le disposizioni che hanno dato ufficialmente il via agli interventi previsti e sostenuti dal Parlamento e dalla Commissione, presieduta dalla tedesca Von der Leyen, per aiutare gli Stati europei a ripartire, dopo la crisi economica e sociale provocata dal Covid 19. Il regolamento 2094 del 14 dicembre, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22/12, sottolinea le forti motivazioni che hanno portato l’Unione a sviluppare un eccezionale spirito di collaborazione, senza precedenti, dalla nascita della grande e indispensabile avventura, per la pace, che ha caratterizzato gli ultimi sessant’anni dell’Europa. Le misure che hanno dovuto adottare gli Stati, per rispondere alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con una velocità sorprendente, pochi giorni dopo l’accordo raggiunto tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione, sono apparsi in Gazzetta Ufficiale le disposizioni che hanno dato ufficialmente il via agli interventi previsti e sostenuti dal Parlamento e dalla Commissione, presieduta dalla tedesca Von der Leyen, per aiutare gli Stati europei a ripartire, dopo la crisi economica e sociale provocata dal Covid 19. Il regolamento 2094 del 14mbre, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22/12, sottolinea le forti motivazioni che hanno portato l’Unione a sviluppare un eccezionale spirito di collaborazione, senza precedenti, dalla nascita della grande e indispensabile avventura, per la pace, che ha caratterizzato gli ultimi sessant’anni dell’Europa. Le misure che hanno dovuto adottare gli Stati, per rispondere alla ...

