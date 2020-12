Lino Banfi, la malattia della moglie non ferma l’amore: il gesto che commuove (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lino Banfi ha raccontato la malattia della moglie Lucia. Ecco il tenero gesto che ha commosso tutti: la loro è una lunga storia d’amore foto facebookLui è uno degli attori comici più amati di sempre, che nel corso degli anni ha divertito tutto il suo affezionato pubblico con le sue interpretazioni sempre esilaranti. Stiamo parlando di Lino Banfi che è stato uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In. In collegamento via Skype, l’attore ha raccontato tutti suoi timori circa questo delicato periodo storico che stiamo vivendo ed ha parlato anche della malattia della moglie, affetta da Alzheimer. L’ottantaquattrenne ha commosso tutti per le sue parole ed ha narrato la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha raccontato laLucia. Ecco il teneroche ha commosso tutti: la loro è una lunga storia d’amore foto facebookLui è uno degli attori comici più amati di sempre, che nel corso degli anni ha divertito tutto il suo affezionato pubblico con le sue interpretazioni sempre esilaranti. Stiamo parlando diche è stato uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In. In collegamento via Skype, l’attore ha raccontato tutti suoi timori circa questo delicato periodo storico che stiamo vivendo ed ha parlato anche, affetta da Alzheimer. L’ottantaquattrenne ha commosso tutti per le sue parole ed ha narrato la ...

Lino Banfi: "A tutti i nonni Libero dico 'Vacciniamoci presto'"

Lino Banfi, la fuitina e i figli con la moglie Lucia: la donna ora ha l'Alzheimer. "Mai gelosa neanche di Edwige Fenech"

Lino Banfi (vero nome Pasquale Zagaria) è sicuramente uno degli attori più amati dal pubblico italiano. E' sposato dal 1962 con Lucia Lagrasta. La cerimonia si è tenuta il 1 marzo del 1962 e da allora ...

Lino Banfi (vero nome Pasquale Zagaria) è sicuramente uno degli attori più amati dal pubblico italiano. E' sposato dal 1962 con Lucia Lagrasta. La cerimonia si è tenuta il 1 marzo del 1962 e da allora ...