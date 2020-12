Laura Ribas ruggente come un Leone attacca | “Più facile dare consigli”

Leggi su kronic

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha condiviso un post molto particolare su uno dei suoi profili social. L’ex conduttrice ha usato toni molto polemici.(Instagram)Leggi anche -> Consegna del premio a Chiara Ferragni: i dettagli sfuggitiè una famosa showgirl, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica brasiliana. Debutta in televisione da teenager a 15 anni recitando in vari spot televisivi in Brasile. Il debutto nel nostro paese arriva qualche anno più tardi nel programma di Mike Bongiorno “TeleMike” da ragazza bingo. Da li in poi viene notata per la sua bellezza e partecipa a molti programmi andati in onda su Mediaset tra i quali figurano i tanti anni da “paperetta” in “Paperissima sprint” e addiritturavelina di “Striscia la ...