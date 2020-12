In morte di Carlo Perfetti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È morto Carlo Perfetti, un pioniere e un innovatore nel campo della riabilitazione neurocognitiva. Mi occupo di riabilitazione e, nella fattispecie, di riabilitazione neurocognitiva, dal 1984, anno in cui con Carlo ci mettemmo a discutere, di sistemi, di circuiti senso-motori, di apprendimento in condizioni patologiche (così egli definiva la riabilitazione neurocognitiva). Perfetti faceva allora riferimento alle teorie di Anochin ed io ero interessato alle teorie biologiche dell’auto-organizzazione e, in particolare all’idea di autopoiesi proposta dai neurobiologi Humberto Maturana e Francisco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È morto, un pioniere e un innovatore nel campo della riabilitazione neurocognitiva. Mi occupo di riabilitazione e, nella fattispecie, di riabilitazione neurocognitiva, dal 1984, anno in cui conci mettemmo a discutere, di sistemi, di circuiti senso-motori, di apprendimento in condizioni patologiche (così egli definiva la riabilitazione neurocognitiva).faceva allora riferimento alle teorie di Anochin ed io ero interessato alle teorie biologiche dell’auto-organizzazione e, in particolare all’idea di autopoiesi proposta dai neurobiologi Humberto Maturana e Francisco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

____carlo____ : RT @DavideDiStefan: Ora che a confessare l'omicidio è stato un ghanese, la morte di #AgituGudeta è scomparsa dalla home di Repubblica, inte… - Marghe58277301 : @Alessan13775500 Il tema dell'amore che va oltre la morte, mi tocca troppo a fondo il cuore .. Dino Risi crede nell… - paterno_carlo : @studioaperto all’assassino della coppia di lecce spero tanto in una pena di morte e l’ergastolo non gliele toglie nessuno - carlo_mottola_ : 'rammentare i rimpianti del passato ti fa desiderare la morte e l'ansia pensando al futuro ti fa cadere in depressi… - teoxandra : @carloemme50 Carlo buongiorno! Concordo, però siamo passati dalle farneticazioni online su complotti assurdi a mina… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Carlo In morte di Carlo Perfetti Il Manifesto Mps, il premier Conte: “Seguiamo vicenda con attenzione. Mef deve dismettere sua partecipazione”

Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha parlato della situazione dell'Istituto di Piazza Salimbeni durante la conferenza di fine 2020 a Palazzo Chigi.

Da Maradona a Kobe Bryant, da Proietti a Morricone: il 2020 l’anno dei grandi lutti

Da Maradona a Kobe Bryant, da Proietti a Morricone: il 2020 l'anno delle morti illustri.Quello che stiamo per lasciarci alle spalle è ...

Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha parlato della situazione dell'Istituto di Piazza Salimbeni durante la conferenza di fine 2020 a Palazzo Chigi.Da Maradona a Kobe Bryant, da Proietti a Morricone: il 2020 l'anno delle morti illustri.Quello che stiamo per lasciarci alle spalle è ...