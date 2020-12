Fuori strada dopo il turno di notte in ospedale | muore dottoressa di 32 anni

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Silvia Camilli, in servizio al pronto soccorso di Putignano, è morta sul colpo. Stava rientrando a casa

lanuovariviera : Auto fuori strada sulla Val Menocchia, soccorso un ragazzo - rivieraoggi : Auto fuori strada sulla Val Menocchia, soccorso un ragazzo - ilbassanese : Tir perde il controllo e finisce fuori strada, devastate sei auto in sosta - RinoSimeoni : RT @VotersItalia: Ma tu credi che gli #italiani si possano vendere la salute alla stregua di come tu ti vendi a questa #dittaturasanitaria?… - baritoday : Auto si ribalta e finisce fuori strada: muore giovane dottoressa dell'ospedale di Putignano -

VAL MENOCCHIA – Altro incidente nella mattinata del 30 dicembre. Sulla Val Menocchia, nell'entroterra Piceno, auto fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine giunt ...