Formula 1: La stagione 2020 raccontata dai social (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La stagione 2020 di Formula 1 ha portato una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei social media. Twitter, Facebook, ma soprattutto Instagram sono state le piattaforme che hanno lasciato più spazio a tutti team e a molti piloti di dare spettacolo anche a motori spenti. In un anno così particolare e difficile per tutto il mondo, l’amore per il nostro sport preferito si è fatto sentire ed è stato ricambiato, facendoci emozionare e strappandoci qualche risata. La F1 secondo i social media Nel GP di Turchia il post di Lewis Hamilton, raffigurante non solo una vittoria, ma anche il settimo mondiale conquistato resterà indelebile per tutti gli appassionati di Formula 1. Il post più popolare è sicuramente quello risalente a giorni dopo la gara in Bahrein. Lo spavento per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladi1 ha portato una vera e propria rivoluzione nell’ambito deimedia. Twitter, Facebook, ma soprattutto Instagram sono state le piattaforme che hanno lasciato più spazio a tutti team e a molti piloti di dare spettacolo anche a motori spenti. In un anno così particolare e difficile per tutto il mondo, l’amore per il nostro sport preferito si è fatto sentire ed è stato ricambiato, facendoci emozionare e strappandoci qualche risata. La F1 secondo imedia Nel GP di Turchia il post di Lewis Hamilton, raffigurante non solo una vittoria, ma anche il settimo mondiale conquistato resterà indelebile per tutti gli appassionati di1. Il post più popolare è sicuramente quello risalente a giorni dopo la gara in Bahrein. Lo spavento per ...

Box26Ch : Sebbene Lewis Hamilton e la Mercedes abbiano dominato il 2020 come previsto, la settantesima edizione del Mondiale… - FormulaPassion : #F1 | #Pagelle di fine stagione 2020: Lando #Norris - Heraldoverona : Al termine del campionato di #F1 dominato dal connubio vincente tra il team #Mercedes e #LewisHamiltonè tempo di bi… - sportli26181512 : Formula 1, non solo Ferrari e Mercedes: cosa serve aI team per il Mondiale 2021: Punti di forza e punti deboli dell… - fabioooo94 : RT @MarcoBovicelli: #Inter, vicinissimo il ritorno di Radja #Nainggolan a #Cagliari: operazione ai dettagli, prestito secco fino al termine… -