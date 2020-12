Flavio Insinna: “La caccia non è uno sport”. Cacciatori furiosi ma i social difendono il conduttore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La frase pronunciata dal conduttore de ‘L’eredità’ non è piaciuta a Federcaccia che minaccia la denuncia. L’hashtag #iostoconFlavioInsinna tra i trend topic di Twitter. Sta facendo molto discutere in queste ore l’attacco di Federcaccia, la più importante e storica associazione nazionale di categoria che riunisce i cacciatori italiani, alla trasmissione di Rai Uno ‘L’Eredità’. A finire nel mirino della federazione è il conduttore Flavio Insinna, colpevole di aver detto durante il gioco preserale che “la caccia non è uno sport”. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione tra Pretelli e la Salemi, la piscina si fa bollente Federcaccia contro Flavio ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La frase pronunciata dalde ‘L’eredità’ non è piaciuta a Federche minaccia la denuncia. L’hashtag #iostocontra i trend topic di Twitter. Sta facendo molto discutere in queste ore l’attacco di Feder, la più importante e storica associazione nazionale di categoria che riunisce itori italiani, alla trasmissione di Rai Uno ‘L’Eredità’. A finire nel mirino della federazione è il, colpevole di aver detto durante il gioco preserale che “lanon è uno”. Leggi anche -> Gf Vip: scoppia la passione tra Pretelli e la Salemi, la piscina si fa bollente Federcontro...

