Covid | vaccini Pfizer in Italia in 9 scali

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono arrivati, o sono in arrivo, in noved’gli aerei della Dhl che trasportano complessivamente le 470mila dosi del vaccinodestinato all’. Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Daglipartiranno scortati i furgoni con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenzaha inviato domenica 27 dicembre iconsegnati all’dallasono stati già vaccinati 8.361 ...