«Bridgerton» | ci sarà davvero una seconda stagione o | addirittura | nove?

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante sia la serie più chiacchierata del momento, amata e contestata quasi in egual misura dal pubblico e dalla critica, il destino di Bridgerton è ancora appeso al filo dell’incertezza. La serie, attualmente in cima alla classifica dei titoli più visti su Netflix in Italia e in molti altri Paesi del mondo, non è stata, infatti, ancora rinnovata ufficialmente per una seconda stagione anche se, alla luce dei numeri, del battage pubblicitario e della discussione animata sui social e sui giornali, sembra ormai solo una formalità. In un’intervista a Variety, l’attrice Nicola Coughlan, che nella serie presta il volto a Penelope Featherington, ha spiegato che la speranza di un rinnovo è condivisa da tutti i membri del cast: «L’accoglienza è andata oltre i nostri sogni più vivaci» ha spiegato Coughlan, protagonista su Netflix di un’altra serie molto amata, Derry’s Girls. https://www.youtube.com/watch?v=TCdmQGhS3Jc