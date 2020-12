Anche se è trasmessa in streaming l’opera lirica non è una Cenerentola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da questa sera sarà disponibile sul web una buona produzione del capolavoro di Rossini dal teatro Comunale di Modena Leggi su lastampa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da questa sera sarà disponibile sul web una buona produzione del capolavoro di Rossini dal teatro Comunale di Modena

LaStampa : Anche se è trasmessa in streaming l’opera lirica non è una Cenerentola - LaStampa : Da questa sera sarà disponibile sul web una buona produzione del capolavoro di Rossini dal teatro Comunale di Moden… - zzav4 : @china_max69 Eh ma di solito anche se è in live si può vedere la parte già trasmessa, per questa live no - flawslou : la pubblicità di c’è posta per te con anche fragile smetterà mai di farmi sussultare ogni qualvolta che viene trasmessa? esatto, NO. #GFVIP - GagaGurlxo : Mi dispiace molto per Stefania. L’episodio di oggi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oltre ad esse… -