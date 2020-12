Acquirente Unico | Filippo Bubbico è il nuovo presidente e ad

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Labitalia) - L'assemblea degli azionisti dell'si è riunita oggi per procedere alla nomina delConsiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato comee amministratore delegato della societàe consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022., prima dell'attuale nomina in, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico edella Regione Basilicata.

Roma, 30 dic. (Labitalia) - L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo ...