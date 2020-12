Una forte scossa di terremoto in Croazia è stata avvertita anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 29 dicembre c’è stata un forte terremoto in Croazia, dove alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3 con epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria. Il terremoto è stato avvertito anche in Italia: secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. Già ieri c’era stata un’altra scossa di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Friuli-Venezia Giulia. Wired. Leggi su wired (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 29 dicembre c’èunin, dove alle 12.20 èregistrata unadi magnitudo 6.3 con epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria. Ilè stato avvertitoin: secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), èsentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. Già ieri c’eraun’altradi magnitudo 5.2 ed erasentitain Friuli-Venezia Giulia. Wired.

Ultime Notizie dalla rete : Una forte Una forte mareggiata ha fatto dei danni a Napoli Il Post Terremoto Croazia – Forte scossa di Ml 6.4: E’ il sisma più forte mai registrato nel Paese

L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Il sisma è stato avvertito lungo la costa Adriatica e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona Un terremoto di magnitudo 6.4 è sta ...

