Rientro Osimhen | l’ansia non è passata | potrebbe tornare in Belgio

L'infortunio Osimhen tiene il Napoli con il fiato sospeso: il club partenopeo è in ansia per le condizioni del proprio centravanti, di cui sta facendo a meno ormai da diverse settimane. Dopo il programma di riabilitazione in Belgio (il numero 9 ha poi festeggiato il Natale ed il compleanno a Lagos, ndr.), ci si aspettava che l'attaccante nigeriano potesse essersi buttato alle spalle il problema che lo ha costretto per tanto tempo lontano dal campo di gioco (pur sapendo quanto la situazione dovesse essere trattata con molta cautela). Come riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', lo staff medico del Napoli lo visiterà, valutando se è il caso di unirlo al gruppo oppure di rimandarlo in Belgio per un altro ciclo riabilitativo. La lussazione alla spalla non ha obbligato il ragazzo a sottoporsi ad un intervento

