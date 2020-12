Nuovo album dei Guns N’ Roses nel 2021, la rivelazione di Slash (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 2021 sarà l’anno del Nuovo album dei Guns N’ Roses. L’indiscrezione non arriva dal classico fonico che leaka i sotterfugi degli artisti dalla cabina di regia né dal turnista che si lascia sfuggire le parole sussurrate all’orecchio dal frontman che gli ruba sempre la scena. La rivelazione arriva da Slash, storico chitarrista della band di Axl Rose che si è lasciato andare in una lunga intervista. Ciò è avvenuto ai microfoni di Cleveland.com. Slash, all’anagrafe Saul Hudson ha rotto il silenzio sul Nuovo disco degli eroi di Welcome To The Jungle che dal 2008, dunque da Chinese Democracy, non pubblicano nuova musica inedita. Il chitarrista ha riferito che durante e dopo il grande lockdown mondiale ha jammato insieme al bassista Duff ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilsarà l’anno deldeiN’. L’indiscrezione non arriva dal classico fonico che leaka i sotterfugi degli artisti dalla cabina di regia né dal turnista che si lascia sfuggire le parole sussurrate all’orecchio dal frontman che gli ruba sempre la scena. Laarriva da, storico chitarrista della band di Axl Rose che si è lasciato andare in una lunga intervista. Ciò è avvenuto ai microfoni di Cleveland.com., all’anagrafe Saul Hudson ha rotto il silenzio suldisco degli eroi di Welcome To The Jungle che dal 2008, dunque da Chinese Democracy, non pubblicano nuova musica inedita. Il chitarrista ha riferito che durante e dopo il grande lockdown mondiale ha jammato insieme al bassista Duff ...

