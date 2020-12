Nel 2020 sono stati uccisi 50 giornalisti in tutto il mondo. Il report Rsf: “Con il Covid quadruplicati gli arresti dei cronisti” (Di martedì 29 dicembre 2020) Indagavano su corruzione, criminalità e degrado ambientale. Secondo il rapporto annuale 2020 sulla libertà di stampa di reporter senza frontiere, sono cinquanta i giornalisti che quest’anno sono stati deliberatamente uccisi perché semplicemente facevano il loro lavoro. Molti di loro hanno perso la vita durante manifestazioni e proteste, soprattutto in paesi come Iraq, Afghanistan, India e Pakistan. Anche se, con otto professionisti dell’informazione morti, il paese più pericoloso è il Messico, dove coloro che indagano sui legami tra cartelli della droga e politica sono particolarmente a rischio. In Iran, l’esecuzione del 12 dicembre di Ruhollah Zam, afferma Rsf, ha segnato la prima condanna a morte a un operatore dei media dopo 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Indagavano su corruzione, criminalità e degrado ambientale. Secondo il rapporto annualesulla libertà di stampa dier senza frontiere,cinquanta iche quest’annodeliberatamenteperché semplicemente facevano il loro lavoro. Molti di loro hanno perso la vita durante manifestazioni e proteste, sopratin paesi come Iraq, Afghanistan, India e Pakistan. Anche se, con otto professionisti dell’informazione morti, il paese più pericoloso è il Messico, dove coloro che indagano sui legami tra cartelli della droga e politicaparticolarmente a rischio. In Iran, l’esecuzione del 12 dicembre di Ruhollah Zam, afferma Rsf, ha segnato la prima condanna a morte a un operatore dei media dopo 30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Franceschini: 11 miliardi per turismo e cultura nel 2020 la Repubblica Ecco come cambierà l'ingresso alla città - Foto

Approvato il progetto di massima per la sistemazione dell'area intorno al Museo Pecci. Il Comune: i lavori inizieranno nel 2022 ...

Il porto, distretto Ceccarini e Nuovo Spazio Tondelli: approvato piano lavori pubblici di Riccione

Il consiglio comunale di Riccione ha approvato ieri sera (lunedì 29 dicembre) a maggioranza (15 voti favorevoli), il Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023, compreso l'elenco dei lavori annuali ...

