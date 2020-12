Michele Santoro è morto a 15 anni, dopo 5 giorni di ospedale (Di martedì 29 dicembre 2020) dopo la caduta in bicicletta del 22 dicembre a Montella, in provincia di Avellino, Michele ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte, ricoverato presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. dopo cinque giorni di ricovero in condizioni gravissime, Michele Santoro è morto all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il ragazzo, di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 dicembre 2020)la caduta in bicicletta del 22 dicembre a Montella, in provincia di Avellino,ha lottato per cinquetra la vita e la morte, ricoverato presso l’San Giuseppe Moscati di Avellino.cinquedi ricovero in condizioni gravissime,all’San Giuseppe Moscati di Avellino. Il ragazzo, di L'articolo proviene da Leggilo.org.

WotDocson : @RiccardoStracu1 Ma siam sicuri che sono oneste? Oddio, i vecchietti che votano PD credendo che sia una continuazio… - CiaoKarol : UNA PREGHIERA PER QUESTA GIOVANE VITTIMA ?????? RIPOSA IN PACE MICHELE. AVEVA 15 ANNI ?? - Notiziedi_it : Michele Santoro, il ragazzino di 15 anni morto cadendo dalla bici per schivare un cane - CiaoKarol : Addio a Michele Santoro, il ragazzo di 15 anni morto dopo un incidente in bici: voleva schivare un cane: Addio a Mi… - CiaoKarol : ++ Addio a Michele Santoro, morto dopo un incidete in bici ++ UNA PREGHIERA PER TE. RIPOSA IN PACE ?????? -