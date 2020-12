Lily Collins: chi è la protagonista di Biancaneve – Tutto su di lei (Di martedì 29 dicembre 2020) Lily Collins sarà stasera, martedì 29 dicembre, protagonista della prima serata di Rai Uno, in quanto protagonista del film Biancaneve del 2012. A partire dalle 21:30 il film sarà trasmesso sulla prima rete nazionale con un cast di eccezione. Lily Collins è un’attrice britannica molto nota ed apprezzata dal pubblico. L’attrice è nata il 18 marzo 1989 a Guildford, nel Regno Unito ed ha 31 anni. La modella, con anche cittadinanza america, è figlia del celebre musicista inglese Phil Collins e dalla sua seconda moglie Jill Tavelman, ex presidentessa del prestigioso Beverly Hills Women’s Club. In seguito al divorzio dei genitore nel 1996, un’ancora bambina Lily si trasferisce con la madre negli Stati Uniti d’America ed è qui che frequenta ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020)sarà stasera, martedì 29 dicembre,della prima serata di Rai Uno, in quantodel filmdel 2012. A partire dalle 21:30 il film sarà trasmesso sulla prima rete nazionale con un cast di eccezione.è un’attrice britannica molto nota ed apprezzata dal pubblico. L’attrice è nata il 18 marzo 1989 a Guildford, nel Regno Unito ed ha 31 anni. La modella, con anche cittadinanza america, è figlia del celebre musicista inglese Phile dalla sua seconda moglie Jill Tavelman, ex presidentessa del prestigioso Beverly Hills Women’s Club. In seguito al divorzio dei genitore nel 1996, un’ancora bambinasi trasferisce con la madre negli Stati Uniti d’America ed è qui che frequenta ...

