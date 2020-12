Lecce, Lanna: “Torna Dermaku, Rodriguez infortunato, Corini ancora in quarantena” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il vice-allenatore del Lecce Lanna ha presentato in conferenza stampa la partita del 30 dicembre con la Cittadella e ha esortato i suoi a continuare con la striscia positiva di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Il vice-allenatore delha presentato in conferenza stampa la partita del 30 dicembre con la Cittadella e ha esortato i suoi a continuare con la striscia positiva di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : U.S. Lecce: intervista a mister Lanna vigilia di C... - leccenews24 : Domani giallorossi in campo contro il Cittadella, Lanna: “Gara difficile. Servirà una grande prova” - stefanodonno75 : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : U.S. Lecce: intervista a mister Lanna vigilia di C... - LecceSette : Cittadella-Lecce, Lanna convoca 23 giocatori per la trasferta - BortoneMauro : #LecceSette Cittadella-Lecce, Lanna convoca 23 giocatori per la trasferta -