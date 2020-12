Juventus, un accordo storico: le cifre sono da top club (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Juventus, un accordo storico: le cifre che entreranno nelle casse del club sono da top club anche se in Europa c’è chi sta meglio Sul fatto che volessero andare ancora avanti insieme c’erano pochi dubbi, ma l’annuncio di oggi cambia comunque la storia della Juventus e del calcio italiano. Perché in tempo di ristrettezze economiche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020), un: leche entreranno nelle casse delda topanche se in Europa c’è chi sta meglio Sul fatto che volessero andare ancora avanti insieme c’erano pochi dubbi, ma l’annuncio di oggi cambia comunque la storia dellae del calcio italiano. Perché in tempo di ristrettezze economiche L'articolo proviene da Inews.it.

romeoagresti : #Juventus: giornata interlocutoria sul fronte #Reynolds. I bianconeri - per un’eventuale operazione in sinergia - n… - capuanogio : #Juventus annuncia il rinnovo della partnership con FCA per la sponsorizzazione Jeep fino al 2024. Accordo da 45 mi… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus annuncia il rinnovo fino al 2024 della sponsorizzazione della Jeep ?? - juventibus : Il segnale della casa madre, o sorella, con un accordo solido e ottimistico a “breve” termine. #jeep #juventus di… - ROSSIPA42950428 : RT @juventusfans: #Juventus e #Jeep rinnovano la partnership fino al 2024. L’accordo è di 45 milioni a stagione. -