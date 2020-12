Inter, vertice Conte-società: “Nessun investimento sul mercato, riduzione dei costi” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Nessun investimento sul mercato, riduzione dei costi. Totale unità di intenti per concludere al meglio la stagione e dare tutto per l’Inter“. Questo è quanto riportato dall’Ansa in merito al vertice di mercato dell’Inter, andato in scena mediante la collaborazione tra Steven Zhang, Antonio Conte e i principali dirigenti nerazzurri. La Beneamata non ha intenzione di stravolgere una rosa evidentemente già competitiva, evitando dunque di creare evitabili difficoltà economiche. L’emergenza Coronavirus ha sensibilmente modificato i piani di ogni club al mondo, anche delle società caratterizzate da un fatturato più elevato rispetto alla media, tra le quali figura per l’appunto l’Inter. ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) “suldei. Totale unità di intenti per concludere al meglio la stagione e dare tutto per l’“. Questo è quanto riportato dall’Ansa in merito aldidell’, andato in scena mediante la collaborazione tra Steven Zhang, Antonioe i principali dirigenti nerazzurri. La Beneamata non ha intenzione di stravolgere una rosa evidentemente già competitiva, evitando dunque di creare evitabili difficoltà economiche. L’emergenza Coronavirus ha sensibilmente modificato i piani di ogni club al mondo, anche dellecaratterizzate da un fatturato più elevato rispetto alla media, tra le quali figura per l’appunto l’. ...

passione_inter : VIDEO - Il vertice di calciomercato, stop Decreto Crescita e le notizie di oggi - - GoalItalia : Nessun investimento pesante ? Riduzione dei costi ? In uscita Eriksen e Nainggolan ?? Il piano dell'Inter per il m… - it_inter : Dal vertice emerge la linea di un mercato ragionato: l'Inter non prevede investimenti in questa campagna acquisti,… - solopallone : Vertice Inter, niente acquisti ma 'unità intenti' Zhang-Conte - sportface2016 : Le indiscrezioni sul vertice in casa #Inter -