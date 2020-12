Infantry Squad Vehicle, un mezzo col motore progettato a Torino per l’Esercito Usa (Di martedì 29 dicembre 2020) Infantry Squad Vehicle (ISV), il nuovo veicolo fuoristrada dell’Esercito statunitense per il trasporto della fanteria (fino a 9 operatori), verrà realizzato da Gm Defense, una sussidiaria di General Motors che si è aggiudicata una commessa da 2.000 esemplari al prezzo di 214,3 milioni di dollari. Il mezzo è basato sul pick-up Chevrolet Colorado ZR2 2020, cui gran parte della componentistica (90%) è stata utilizzata nela costruzione del mezzo militare. In più, grazie all’esperienza della Hendrick Motorsports nella auto da corsa, l’ISV può contare su un esoscheletro in acciaio al cromo-molibdeno, che comprende anche il sistema Rollover Protection System (ROPS) che evita danni ai soldati anche in caso di ribaltamento. Ciò nonostante, si tratta di un mezzo molto leggero: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020)(ISV), il nuovo veicolo fuoristrada delstatunitense per il trasporto della fanteria (fino a 9 operatori), verrà realizzato da Gm Defense, una sussidiaria di General Motors che si è aggiudicata una commessa da 2.000 esemplari al prezzo di 214,3 milioni di dollari. Ilè basato sul pick-up Chevrolet Colorado ZR2 2020, cui gran parte della componentistica (90%) è stata utilizzata nela costruzione delmilitare. In più, grazie all’esperienza della Hendrick Motorsports nella auto da corsa, l’ISV può contare su un esoscheletro in acciaio al cromo-molibdeno, che comprende anche il sistema Rollover Protection System (ROPS) che evita danni ai soldati anche in caso di ribaltamento. Ciò nonostante, si tratta di unmolto leggero: ...

