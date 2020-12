Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ridicolizza Pierpaolo Petrelli (Di martedì 29 dicembre 2020) Commentando la nuova storia d’amore al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ridicolizza l’ex amante Pierpaolo Petrelli. La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci ha portato a numerose polemiche, sia dirette che indirette. La showgirl calabrese ha infatti discusso con i coinquilini e fatto discutere per le frasi pronunciate e i comportamenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Commentando la nuova storia d’amore alVip,l’ex amante. La permanenza nella casa delVip diha portato a numerose polemiche, sia dirette che indirette. La showgirl calabrese ha infatti discusso con i coinquilini e fatto discutere per le frasi pronunciate e i comportamenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - Elisa33323583 : @ant19mar C e' qualcosa che non mi torna in merito a cio' ..Sono state riprese dal Grande Fratello e hanno fatto pa… - GMilioto : @CorradinoMineo @FacebookWatch L'odio contro Renzi vi fa offuscare la vista. Sinistroidi che si innamorano di uno c… -