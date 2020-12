Grande Fratello Vip 5 eliminata Sonia Lorenzini lunedì 28 dicembre video

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 29 dicembre 2020)Vip 528eliminatoVip 5 nella puntata di28un nuovo concorrente ha lasciato la casa a uscire èche perde al televoto con solo il 10% del pubblico che ha votato per salvarla, Maria Teresa è stata scelta dal 55% a dimostrazione di come il pubblico sia più affezionato a chi è da più tempo nella casa, poi Samantha 18% e Giacomo 17%.ha 31 anni, nasce nella sua carriera televisiva a Uomini e Donne dove ha fatto sia la corteggiatrice che la tronista. ???< Ecco il suo arrivo in studio ????< Come si ...