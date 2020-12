‘Gf Vip 5’ | Tommaso Zorzi avanza dubbi sul confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni | l’ex tronista riflette | Dayane Mello minaccia di abbandonare la Casa ma… Video

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 dicembre 2020) È stata una puntata del Grande Fratello Vip 5 molto intensa quella andata in onda ieri sera: grande protagonista della serata è stata sicuramenteche non solo ha espresso i suoisulla neo coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e sulla vicinanza ormai tossica di Rosalinda Cannavò, ma ha anche lanciato uno scoop su, rea di aver tradito, quest’estate,durante una vacanza a Capri. Alla bomba sganciata dalla modella brasiliana, però,ha reagito con calma, chiarendo di sapere tutto di quella vacanza e di avere piena fiducia della sua fidanzata. Una reazione che non ha convintoche nel primo pomeriggio, confrontandosi con Cecilia ...